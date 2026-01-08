Willy Bárcenas firma el único pleno musical de Pasapalabra con Bamboleo

Willy Bárcenas ha protagonizado el momento musical más destacado del programa al lograr el único pleno en La Pista. Tres años después de su anterior visita, el cantante regresó a Pasapalabra demostrando rapidez, memoria y desparpajo al identificar Bamboleo en el primer acorde, sumando cinco valiosos segundos para Rosa.

La prueba llevó a los invitados hasta finales de los años ochenta. Aunque ambos reconocieron la canción de inmediato, Bárcenas fue más veloz y no dudó en lanzarse a cantar el estribillo, desatando la complicidad del público. Patricia Conde, que debutaba en el concurso, se quedó sin margen ante un rival claramente inspirado.