Antena 3 presenta en el FesTVal 'La Voz' con Mika, Malú, Pablo López y Sebastian Yatra como 'coaches'

La Voz

La Voz revoluciona su nueva temporada con el Megabloqueo y el Botón del Arrepentimiento

Antena 3 ha presentado en el FesTVal de Vitoria las grandes novedades de La Voz. Eva González regresa como presentadora y los coaches Mika, Malú, Pablo López y Sebastián Yatra prometen máxima emoción.

Carmen Pardo
Publicado:

La Voz arranca una temporada llena de giros inesperados. Entre sus novedades destaca el Megabloqueo, que permitirá a un coach hacerse con un talent bloqueando al resto en un solo movimiento.

Otra gran sorpresa es el Botón del Arrepentimiento, que brinda a los artistas no seleccionados una segunda oportunidad para incorporarse a un equipo. Con estas novedades, la competición promete ser más intensa que nunca.

