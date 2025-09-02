La Voz revoluciona su nueva temporada con el Megabloqueo y el Botón del Arrepentimiento

La Voz arranca una temporada llena de giros inesperados. Entre sus novedades destaca el Megabloqueo, que permitirá a un coach hacerse con un talent bloqueando al resto en un solo movimiento.

Otra gran sorpresa es el Botón del Arrepentimiento, que brinda a los artistas no seleccionados una segunda oportunidad para incorporarse a un equipo. Con estas novedades, la competición promete ser más intensa que nunca.