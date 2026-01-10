Publicidad
Pasapalabra
Eva Soriano da la vuelta a la apuesta con José Yélamo en Pasapalabra y ya le tiene el disfraz preparado
La cómica sorprendió en el último duelo de La Pista tras un “doble o nada” y terminó imponiéndose al periodista.
Eva Soriano volvió a demostrar su astucia en Pasapalabra. Tras perder los dos primeros duelos, aceptó el reto decisivo contra José Yélamo y logró acertar la canción antes que su rival.
El periodista, que había confiado en su ventaja, terminó perdiendo la apuesta y deberá disfrazarse en su programa de radio. Un desenlace inesperado que arrancó risas en el plató.