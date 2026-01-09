Sara sorprende a Kevin con una pedida de mano

El enlace de Amanda y César se convierte en el escenario perfecto para que Sara, con apoyo de la novia, se arrebate de nervios y pregunte a Kevin si quiere casarse con ella, recibiendo una respuesta afirmativa entre emoción y aplausos.

La escena adquiere un tono íntimo cuando Kevin, sorprendido pero convencido, confirma su amor y deseo de formar una familia con Sara, mientras los invitados celebran el doble motivo de alegría.