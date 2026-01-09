Publicidad
Sueños de libertad
María ofrece a Gabriel una alianza crucial para derribar a los De la Reina
María pone sobre la mesa un trato que podría cambiar el rumbo de la trama: a cambio de pruebas clave, propone a Gabriel un pacto para acabar con la poderosa familia De la Reina.
En una jugada estratégica en Sueños de libertad, María revela a Gabriel secretos comprometedores, incluido el diario de Marta que expone su relación con Fina, y le propone un intercambio: entrega del diario a cambio de una carta que acusa a Gabriel de un asesinato.
Ella argumenta que esta alianza puede ser “el arma para destruir a los De la Reina”, buscando así un final definitivo para la influencia de esa familia. Tras dudar, Gabriel acepta el trato y sellan el pacto con un apretón de manos, abriendo un nuevo capítulo en la confrontación entre ambos bandos.