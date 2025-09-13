Antena 3 LogoAntena3
Viudez

Y ahora Sonsoles

Una viuda relata cómo ha aprendido a convivir con la soledad tras una pérdida repentina

Inmaculada comparte en Y ahora Sonsoles cómo ha logrado reconstruirse emocionalmente tras la muerte inesperada de su marido hace apenas diez meses.

Sara Sanz Navarro
“Todavía hay veces que suena el timbre y pienso que es él”, confiesa Inmaculada en Y ahora Sonsoles. La viudez la sumió en una profunda tristeza y miedo a estar sola.

Gracias al apoyo de su hija y amigos, ha encontrado pequeñas luces para seguir adelante. Aunque el dolor persiste, ha aprendido a habitar la soledad desde un lugar más esperanzador.

