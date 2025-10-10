La viuda de José Luis López Vázquez, en el punto de mira de sus vecinos: “Nadie quiere saber nada de ella”

El conflicto entre Flor Aguilar y su casero ha sacado a la luz un enfrentamiento vecinal. El propietario asegura que lleva diez años sin recibir los pagos, mientras ella sostiene tener pruebas que acreditan lo contrario. Su entorno, sin embargo, no parece apoyarla.

Algunos vecinos, como Soledad, afirman que “nadie quiere saber nada de ella” y que incluso le han prohibido la entrada a un bar por impagos. Flor, que ya evitó un desahucio declarándose vulnerable, intenta ahora demostrar su versión ante las nuevas acusaciones.