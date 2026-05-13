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UNA NUEVA VIDA
Una visita inesperada cambia el rumbo de Ferit en su momento más crítico
Frente al Bósforo, Ferit vive una experiencia que desdibuja la frontera entre sueño y realidad cuando recibe un mensaje clave de su hermano fallecido que podría marcar su destino con Seyran.
Desbordado por la presión y la confusión, Ferit se enfrenta a sus propios miedos mientras contempla el vacío que siente al intentar equilibrar sus deseos con las expectativas ajenas. En ese instante, la aparición de Fuat rompe su soledad.
Durante la conversación, su hermano le transmite un mensaje claro que lo sacude profundamente. Le recuerda que no necesita fingir ni responder a nadie más, sino tomar una decisión basada en quién es realmente.