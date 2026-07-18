¡Brutal paliza a dos hermanos! El destino de Fran queda en manos de los médicos tras el ataque de una banda de menores

Una tarde de terror que ha terminado de la peor manera posible. El plató de Y ahora Sonsoles ha puesto el foco en la escalofriante agresión sufrida por dos hermanos, José y Fran, quienes se convirtieron en las víctimas indefensas de un violento grupo de menores de edad que actuó con una agresividad desmedida.

La preocupación es máxima en torno al estado de salud de los jóvenes tras el salvaje encuentro. Mientras la investigación policial intenta dar con la identidad y el paradero de los agresores, la familia vive horas de auténtico sufrimiento y vilo en el hospital: los médicos están examinando exhaustivamente las graves lesiones de Fran para tomar una decisión determinante en las próximas horas y decidir si es necesario que pase de inmediato por el quirófano para ser intervenido.