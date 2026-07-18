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Cihan entra en prisión para descubrir quién mató a Boran: ¿encontrará por fin al verdadero culpable?

EN TIERRA LEJANA

¿Logrará salir con vida? El todo o nada de Cihan en la cárcel para vengar la muerte de Boran

Un plan suicida entre rejas: Cihan se infiltra en el penal dispuesto a todo para desenmascarar al asesino de Boran, sin imaginar que se está metiendo directo en la boca del lobo.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Se mete de lleno en la boca del lobo. En el próximo capítulo de En tierra lejana, la desesperación y la sed de justicia llevan a Cihan a tomar la decisión más peligrosa de su vida: cruzar los muros de la prisión por voluntad propia.

Su único objetivo entre rejas es desmascarar al asesino de Boran, pero el precio a pagar puede ser demasiado alto. Rodeado de enemigos y trampas en cada esquina, Cihan inicia una cuenta atrás contrarreloj. ¿Logrará dar con el verdadero culpable antes de que descubran sus intenciones y sea demasiado tarde?

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