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EN TIERRA LEJANA
¿Logrará salir con vida? El todo o nada de Cihan en la cárcel para vengar la muerte de Boran
Un plan suicida entre rejas: Cihan se infiltra en el penal dispuesto a todo para desenmascarar al asesino de Boran, sin imaginar que se está metiendo directo en la boca del lobo.
Se mete de lleno en la boca del lobo. En el próximo capítulo de En tierra lejana, la desesperación y la sed de justicia llevan a Cihan a tomar la decisión más peligrosa de su vida: cruzar los muros de la prisión por voluntad propia.
Su único objetivo entre rejas es desmascarar al asesino de Boran, pero el precio a pagar puede ser demasiado alto. Rodeado de enemigos y trampas en cada esquina, Cihan inicia una cuenta atrás contrarreloj. ¿Logrará dar con el verdadero culpable antes de que descubran sus intenciones y sea demasiado tarde?
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