Jorge González desata la locura en la gran final con un espectacular y vibrante homenaje a Ricky Martin

La gran final de Tu cara me suena ha contado con un invitado de auténtico lujo que sabe muy bien lo que es alzarse con la victoria en este escenario. Jorge González ha regresado por la puerta grande al formato, revolucionando por completo el plató y desatando la locura entre el público con una de esas actuaciones que invitan de inmediato a levantarse del asiento.

Para su esperado retorno, el artista ha apostado por el puro espectáculo al transformarse en el rey del pop latino. Derrochando el carisma, la sensualidad y la arrolladora potencia escénica que le caracterizan, Jorge González ha firmado un explosivo medley con los grandes éxitos de Ricky Martin. Con una coreografía milimétrica de infarto y un chorro de voz impecable, el cantante ha llenado la gran noche de ritmo, color y una vibrante energía, demostrando una vez más por qué es uno de los concursantes más icónicos, queridos y recordados de la historia del programa.

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