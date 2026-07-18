¡Giro dramático e inesperado! Una muerte teñida de misterio pone en el punto de mira a los Korhan

La calma ficticia está a punto de saltar por los aires en Una nueva vida. Los cimientos de la familia Korhan van a tambalearse como nunca antes tras un fatídico suceso que cambiará el destino de los protagonistas y abrirá una brecha repleta de desconfianza, miedo y acusaciones cruzadas.

Un trágico e inesperado fallecimiento sacude por completo el entorno de la colonia, y todas las miradas apuntan de inmediato en la misma dirección. Con secretos que amenazan con salir a la luz y alianzas que empiezan a resquebrajarse, los Korhan tendrán que desplegar todas sus armas para proteger su apellido y esquivar una bala que podría destruirlos para siempre. ¿Quién está detrás de esta terrible pérdida y hasta dónde llegarán las consecuencias de la sospecha?

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