La receta de Arguiñano para unas lentejas con chorizo irresistibles y llenas de sabor

El popular chef Karlos Arguiñano ha preparado unas lentejas con chorizo y panceta que destacan por su sencillez y por ser un plato completo y nutritivo. La clave está en dorar bien la panceta, añadir verduras frescas y realzar el sabor con pimentón picante.

Además de su sabor casero, este guiso es perfecto para cualquier época del año, ya que aporta energía, saciedad y nutrientes esenciales como hierro y fibra. Una receta tradicional, económica y pensada para disfrutar en familia.