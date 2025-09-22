Antena 3 LogoAntena3
Deliciosa receta de Arguiñano: lentejas con chorizo y panceta

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

La receta de Arguiñano para unas lentejas con chorizo irresistibles y llenas de sabor

Un guiso de cuchara con ingredientes básicos y un resultado espectacular. Arguiñano comparte cómo preparar unas lentejas con chorizo y panceta que conquistan por su sencillez y economía.

El popular chef Karlos Arguiñano ha preparado unas lentejas con chorizo y panceta que destacan por su sencillez y por ser un plato completo y nutritivo. La clave está en dorar bien la panceta, añadir verduras frescas y realzar el sabor con pimentón picante.

Además de su sabor casero, este guiso es perfecto para cualquier época del año, ya que aporta energía, saciedad y nutrientes esenciales como hierro y fibra. Una receta tradicional, económica y pensada para disfrutar en familia.

