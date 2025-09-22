Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Karlos Arguiñano sorprende con su receta exprés de pollo Marsala con champiñones
Una propuesta sencilla, rápida y con mucho sabor. Karlos Arguiñano enseña a preparar un pollo Marsala acompañado de una salsa de champiñones ideal para cualquier día de la semana.
El cocinero vasco comparte una receta pensada para quienes buscan platos sabrosos sin pasar horas en la cocina. El pollo Marsala, con su característico toque de vino, gana protagonismo junto a los champiñones.
Con este plato, Arguiñano demuestra que es posible cocinar algo especial con ingredientes fáciles de encontrar. Una opción perfecta para innovar en el menú diario y sorprender a todos en casa.