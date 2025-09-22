Publicidad
La Voz
Mika sorprende al arrodillarse para fichar a Nela tras su emotiva interpretación en La Voz
La actuación de Nela con Pablo López al piano emocionó a todos, hasta el punto de que Mika se arrodilló en el plató para convencerla de unirse a su equipo.
Nela conquistó el escenario de La Voz interpretando el clásico de Adele Someone Like You junto a Pablo López al piano. Su voz cautivó tanto al público como a los coaches, generando un momento único.
El entusiasmo fue tal que Pablo bloqueó a Yatra y superbloqueó a Malú, pero Mika llevó la emoción más lejos al arrodillarse tras la actuación para pedirle que eligiera su equipo.