Victoria de Marichalar admite su temor a la fama: “A veces pienso que todo el mundo me mira”

Victoria de Marichalar habló en Emparejados de cómo vive la fama y el efecto que esta tiene en su día a día. La nieta del rey emérito confesó sentirse observada constantemente, llegando incluso a pensar que su exposición le genera cierta paranoia.

La influencer también recordó un momento especial junto a Rihanna, cuando por primera vez se atrevió a pedir una foto a una celebridad. Un gesto sencillo que, según ella, reflejó lo difícil que puede ser desenvolverse con naturalidad en la vida pública.