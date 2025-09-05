Publicidad
Pasapalabra
Versos con humor y emoción: Manu conquista a los invitados con su poema en Pasapalabra
El concursante ha vuelto a sorprender con sus versos personalizados, arrancando sonrisas y elogios de los invitados en su despedida del programa.
Manu ha dedicado un poema a Carmen Morales, Octavi Pujades, Shaila Dúrcal y Jorge Roelas, jugando con sus nombres y apellidos. Es una tradición que mantiene desde hace más de 300 programas en Pasapalabra.
Los versos han generado aplausos y piropos. Roberto Leal ha resumido el momento con una frase que lo define: “Hombre de récord, juglar…, lo tiene todo”. Puedes ver el poema completo en el vídeo.