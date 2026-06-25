La versión del agricultor que destrozó el coche de un cobrador con su tractor

Epi Fernández, agricultor de Villamuñío, protagonizó un grave incidente al embestir con la pala de su tractor el vehículo de un cobrador de morosos que se presentó en los terrenos donde estaba trabajando para exigirle el pago de una deuda pendiente. El coche sufrió importantes daños tras el impacto.

Aunque admite que debe alrededor de 1.000 euros, Fernández sostiene que tanto él como su familia han sufrido situaciones de acoso y afirma que existen vídeos en los que, según su relato, recibe insultos. Además, asegura en Y ahora Sonsoles que está dispuesto a resolver el conflicto por la vía judicial para aclarar la deuda y su titularidad.

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