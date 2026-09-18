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PASAPALABRA
Carmen conquista a todos en su regreso a Pasapalabra: tres plenos en La Pista terminan en baile con ella
Eduardo Casanova, Moisés y Verónica Blume aciertan sus canciones con el primer fragmento, pero la querida espectadora del programa acaba convirtiéndose en la auténtica estrella de La Pista.
El público ha vivido un homenaje muy especial con el regreso de Carmen a Pasapalabra. Tras acertar Maníaca, Eduardo Casanova ha sido el primero en bailar con ella y ha animado a Moisés a hacer lo mismo después de reconocer Looking for paradise.
Verónica Blume ha completado el triplete de plenos con I follow rivers y tampoco ha querido quedarse sin su baile. Un abrazo ha cerrado el momento antes de que la modelo sentenciara sobre Carmen: "Es muy terapéutica".