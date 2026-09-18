Carmen conquista a todos en su regreso a Pasapalabra: tres plenos en La Pista terminan en baile con ella

El público ha vivido un homenaje muy especial con el regreso de Carmen a Pasapalabra. Tras acertar Maníaca, Eduardo Casanova ha sido el primero en bailar con ella y ha animado a Moisés a hacer lo mismo después de reconocer Looking for paradise.

Verónica Blume ha completado el triplete de plenos con I follow rivers y tampoco ha querido quedarse sin su baile. Un abrazo ha cerrado el momento antes de que la modelo sentenciara sobre Carmen: "Es muy terapéutica".