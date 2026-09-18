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El regreso de la mejor bailarina de Pasapalabra: la “legendaria Carmen”, protagonista absoluta de La Pista

El regreso de la mejor bailarina de Pasapalabra: la “legendaria Carmen”, protagonista absoluta de La Pista

PASAPALABRA

Carmen conquista a todos en su regreso a Pasapalabra: tres plenos en La Pista terminan en baile con ella

Eduardo Casanova, Moisés y Verónica Blume aciertan sus canciones con el primer fragmento, pero la querida espectadora del programa acaba convirtiéndose en la auténtica estrella de La Pista.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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El público ha vivido un homenaje muy especial con el regreso de Carmen a Pasapalabra. Tras acertar Maníaca, Eduardo Casanova ha sido el primero en bailar con ella y ha animado a Moisés a hacer lo mismo después de reconocer Looking for paradise.

Verónica Blume ha completado el triplete de plenos con I follow rivers y tampoco ha querido quedarse sin su baile. Un abrazo ha cerrado el momento antes de que la modelo sentenciara sobre Carmen: "Es muy terapéutica".

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