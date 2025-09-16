La verdad detrás de las fotos de Mar Flores y Fernández-Tapias en Suiza según su fotógrafo

En 1996, unas fotografías de Mar Flores junto a Fernando Fernández-Tapias en Saint Moritz marcaron un antes y un después en la crónica social. El autor de aquellas imágenes, Pepe Bosch, ha revelado en exclusiva en Y ahora Sonsoles cómo logró captarlas.

El fotógrafo asegura que la pista inicial vino de su compañero Miguel Temprano, quien supuestamente obtuvo información a través de Mar y de Alessandro Lequio. Aun así, sigue sin confirmarse si la modelo facilitó detalles.