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SUEÑOS DE LIBERTAD
El romance retoma su rumbo: Andrés da un paso adelante con una propuesta muy especial
Los sentimientos ganan protagonismo cuando Andrés sorprende a Valentina con una iniciativa que podría marcar un antes y un después en su relación.
Andrés decide dejar a un lado las dudas y acercarse aún más a Valentina con una propuesta cargada de ilusión. El momento supone un avance importante en la conexión que ambos han ido construyendo durante las últimas semanas.
En el capítulo 585 de Sueños de libertad, el protagonista plantea una cita romántica para compartir tiempo con Valentina. La iniciativa abre una nueva etapa en la historia de ambos y añade un componente sentimental a una trama repleta de conflictos y decisiones trascendentales.
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