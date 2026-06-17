Lydia Rodríguez rompe su silencio tras dejar Presuntos Implicados: las duras vivencias que marcaron sus 17 años en el grupo

Después de anunciar su marcha de Presuntos Implicados, Lydia Rodríguez ha compartido su versión sobre las situaciones que asegura haber vivido durante su etapa en la banda. La artista sostiene que nunca llegó a sentirse plenamente respaldada y denuncia haber sufrido una presión constante relacionada con su aspecto físico.

Durante su intervención en Y ahora Sonsoles, la cantante afirmó que se sintió cuestionada por su forma de vestir, su actitud y su peso. Según explicó, continuó en el grupo porque su deseo de seguir cantando pesó más que el malestar que arrastraba desde hacía años.

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