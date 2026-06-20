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El pasado de Valentina arruina su noche de pasión con Andrés, ¡no logra superar su bloqueo!

SUEÑOS DE LIBERTAD

La noche más esperada da un giro inesperado: un recuerdo del pasado frena a Valentina en el último momento

Cuando todo parecía encaminado hacia un momento decisivo en su relación, una herida emocional vuelve a aparecer y condiciona los sentimientos de Valentina.

Valentina y Andrés viven una situación especialmente intensa cuando están a punto de dar un paso importante en su relación. Sin embargo, los recuerdos del pasado irrumpen de forma inesperada y provocan un bloqueo emocional que cambia por completo el desarrollo de la velada.

En Sueños de libertad, la protagonista se enfrenta a sus propios miedos mientras Andrés intenta comprender lo que está ocurriendo. La escena muestra la fragilidad emocional de Valentina y cómo experiencias anteriores siguen influyendo en su presente sentimental.

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