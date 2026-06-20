AlaZ, la nueva prueba final de Pasapalabra: ¿Cómo se juega?

AlaZ ya se ha estrenado en el programa como nueva prueba final. Su debut ha generado expectación entre los seguidores del formato, interesados en conocer cómo funciona este sistema.

Durante su presentación en Pasapalabra, Roberto Leal explicó que se trata de una dinámica en la que los concursantes deben adivinar la palabra en torno a una letra tras una definición, completando así una línea que va de la A a la Z o, en su defecto, de la Z a la A. En caso de no saberla, pueden pedir una letra extra a cambio de cinco segundos.

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