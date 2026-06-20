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“¿Qué he hecho?”: Alya huye a toda prisa de la mansión con su hijo y sufre un accidente de coche

EN TIERRA LEJANA

El accidente de Alya con su hijo en su huida desesperada desata la angustia

Un grave incidente después de que Alya abandonara la mansión de inmediato ah desatado el pánico y pone a su familia en máxima alerta.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La tranquilidad salta por los aires cuando Alya recibe una noticia que cambia por completo el rumbo de los acontecimientos. La protagonista abandona la mansión precipitadamente con su hijo al enterarse de quién es el padre de Boran y, en el camino, sufre un accidente de coche.

Tras estos eventos de En tierra lejana, Cihan, Kaya y otros hombres del clan llegan al lugar del accidente. Afortunadamente, el pequeño fue atendido inmediatamente y Alya pudo consolarse en los brazos de Cihan.

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