Un acuerdo decisivo y una inesperada absolución sacuden Sueños de libertad en un capítulo lleno de giros

La historia da un paso importante cuando Brossard acepta la propuesta planteada por Damián, una decisión que puede tener consecuencias relevantes para el futuro de varios personajes y para los intereses que están en juego.

Al mismo tiempo, en el capítulo 586 de Sueños de libertad, Nieves recibe una noticia que transforma su situación al ser declarada inocente. Ambos acontecimientos marcan el desarrollo de un episodio especialmente intenso y repleto de cambios para los protagonistas.

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