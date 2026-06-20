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UNA NUEVA VIDA
Pánico en la poderosa familia Korhan: un misterioso mensaje cambia el rumbo de todos
Los Korhan reciben una comunicación inesperada que desata la preocupación y amenaza con alterar el delicado equilibrio que mantienen sus miembros.
La tranquilidad dura poco para los Korhan cuando un mensaje inesperado provoca una oleada de inquietud entre los integrantes de la familia. La noticia llega en un momento especialmente delicado y desencadena nuevas tensiones dentro de la mansión.
En el próximo capítulo de Una nueva vida, la recepción de ese mensaje se convierte en el detonante de una situación marcada por el miedo y la incertidumbre. Los personajes deberán afrontar las consecuencias de una información que podría cambiar el rumbo de varias de las tramas principales.
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