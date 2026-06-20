Pánico en la poderosa familia Korhan: un misterioso mensaje cambia el rumbo de todos

La tranquilidad dura poco para los Korhan cuando un mensaje inesperado provoca una oleada de inquietud entre los integrantes de la familia. La noticia llega en un momento especialmente delicado y desencadena nuevas tensiones dentro de la mansión.

En el próximo capítulo de Una nueva vida, la recepción de ese mensaje se convierte en el detonante de una situación marcada por el miedo y la incertidumbre. Los personajes deberán afrontar las consecuencias de una información que podría cambiar el rumbo de varias de las tramas principales.

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