Vecinos de Talavera de la Reina denuncian falta de soluciones ante inundaciones pese a la presencia institucional

Durante días, las calles de Talavera de la Reina permanecen anegadas por el agua tras el paso del temporal Marta, dejando a miles de personas desalojadas y sin poder regresar a sus hogares. Los vecinos denuncian que deben gestionar por su cuenta el achique del agua ante la ausencia de una intervención contundente de las administraciones.

Paco, uno de los residentes, refleja el sentir general al afirmar que las visitas oficiales se limitan a apariciones para la foto y no se traducen en soluciones tangibles.