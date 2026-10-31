La surrealista confusión de Alberto Amarilla en Pasapalabra: casi acaba jugando la Silla Azul sin querer

Alberto Amarilla ha regresado a Pasapalabra con una divertida anécdota que ha sorprendido a Roberto Leal. El actor ha contado que, durante su anterior visita, una trabajadora del programa lo confundió con un aspirante y lo llevó a una sala de espera.

El malentendido llegó tan lejos que Alberto pensó que tendría que enfrentarse a la Silla Azul. Entre risas, ha recordado cómo preguntó por Daniel Grao, también invitado aquel día, y recibió una respuesta desconcertante. Una experiencia que ahora revive con humor y que estuvo a punto de cambiar su papel en el concurso.