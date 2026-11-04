Publicidad
EL HORMIGUERO
Mario Vaquerizo se encuentra con su doble en El Hormiguero: Carlos Latre sorprende con una imitación de su inconfundible risa
El humorista ha aparecido por sorpresa durante la visita del cantante al programa de Pablo Motos, protagonizando un divertido cara a cara en el que han comparado sus parecidos.
La visita de Mario Vaquerizo a El Hormiguero ha dejado un momento lleno de humor gracias a Carlos Latre. Tras repasar su trayectoria profesional y recordar cómo fue su recuperación después de sufrir una caída en un escenario, el artista se ha encontrado con una inesperada sorpresa.
El imitador ha aparecido caracterizado como el cantante y se ha sentado a su lado, reproduciendo su característica risa. Pablo Motos ha aprovechado el encuentro para poner a prueba cuánto se parecen realmente los dos. ¡Un divertido momento con Mario Vaquerizo por duplicado!