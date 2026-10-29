Vanesa Martín revela qué busca en los talents de La Voz 2026: "No es solo cantarlo, sino contarlo"

La llegada de Vanesa Martín promete cambiar el rumbo de las Batallas de La Voz. Por primera vez, el programa contará con una quinta coach encargada de rescatar a los talents que Melendi, Mika, Lola Índigo y Pablo López no hayan elegido para continuar en sus equipos.

La artista afronta este nuevo desafío con ilusión y un criterio muy claro: busca intérpretes capaces de transmitir emociones más allá de su voz. Además, ha mostrado su admiración por sus compañeros, destacando las cualidades de cada uno antes de su debut este viernes a las 22:00 horas en Antena 3.