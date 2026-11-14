Vicente Vallés señala en La mesa la estrategia de los políticos: acudir al entretenimiento para esquivar el rigor de los periodistas

El plató de La Mesa ha acogido una profunda y reveladora reflexión de la mano de Vicente Vallés sobre la creciente presencia de dirigentes políticos en programas de entretenimiento. A raíz del intenso debate mediático generado en los últimos días por la visita de figuras públicas a formatos como La Revuelta, el periodista ha puesto el foco en las verdaderas motivaciones que empujan a los partidos a decantarse por este tipo de espacios, apuntando directamente a una estrategia para eludir a la prensa especializada.

Durante su intervención, Vallés ha querido diferenciar con claridad los propósitos de ambos mundos: mientras que los informativos buscan la profundización y el contraste de datos, los espacios de ocio responden a otras dinámicas muy distintas. "A los políticos les gusta ir a los programas de entretenimiento porque les permite evitar a los periodistas", ha sentenciado con rotundidad, subrayando que en estos platós no se debe exigir ni esperar el mismo nivel de exigencia y fiscalización que en una entrevista política al uso. Asimismo, el presentador ha equiparado esta tendencia con el uso cada vez más frecuente de las redes sociales, herramientas mediante las cuales los líderes buscan comunicarse directamente con los ciudadanos sin la intermediación del periodismo de rigor.