Manel Fuentes defiende en La mesa el rigor frente al espectáculo: "Hay que mirar las contradicciones de los candidatos y contrastarlo con hechos"

El debate sobre los límites entre la información política y el entretenimiento televisivo sumó una voz autorizada en La Mesa con la intervención de Manel Fuentes. A propósito de la polémica generada por la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal, el presentador tiró de hemeroteca y de su amplia experiencia al frente de formatos como La Noche de Fuentes y Compañía para señalar que la responsabilidad de elegir dónde acudir recae en los propios dirigentes, pero que la esencia de quien pregunta debe permanecer intacta: "Lo único que puedes hacer es mirar las contradicciones de los candidatos y las mentiras de los candidatos y contrastarlo con hechos".

Asimismo, Fuentes reivindicó la necesidad de no convertirse en protagonista ni caer en el activismo desde el plató, recordando momentos clave de su trayectoria junto a figuras como Josep Piqué o José María Aznar. Aunque admitió el riesgo de que la audiencia intente encasillar ideológicamente al comunicador cuando se recurre a la ironía o la sátira, defendió tajantemente la separación de planos asegurando que "el humor es el humor y el entretenimiento es el entretenimiento", abogando por mantener la imparcialidad y el rigor incluso en los entornos más distendidos.