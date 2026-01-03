Valeria Vegas logra el primer pleno del año con ritmo y marca un hito televisivo

En una nueva entrega de Pasapalabra, Valeria Vegas sorprendió al público al resolver con éxito el panel del equipo naranja en ¿Dónde Están? con la canción ‘SloMo’, marcando así el primer pleno del año y celebrando con entusiasmo su logro.

Aunque Rosa había estado cerca de completarlo, fue precisamente Vegas quien cerró el desafío y reclamó también su recompensa, mientras los plenos musicales del día agotaban las opciones disponibles para los participantes invitados.