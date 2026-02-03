Valentina sucumbe al miedo y entra en pánico por el riesgo de ser localizada

Valentina explota en ansiedad al pensar que Rodrigo no cesará hasta encontrarla y que su madre pueda aparecer en Toledo para dar con su paradero. Cloe intenta tranquilizarla, pero el pánico de Valentina refleja un conflicto interno profundo sobre huir de su pasado.

La situación evidencia la fragilidad de su estado emocional y plantea dudas sobre cómo gestionará la presión de quienes la buscan.