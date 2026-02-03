Harun y Maral sellan su reconciliación con un abrazo que redefine su vínculo

Tras ser humillada por Nevra, Maral se encuentra devastada hasta que Harun la alcanza y reconoce la herida emocional que siempre los separó. Él admite que nunca la aceptó, pero propone reconstruir su relación juntos.

El gesto culmina en un abrazo sincero que simboliza la posibilidad de sanar como familia. Maral, aunque dubitativa, acepta dar una oportunidad a este nuevo comienzo junto a su hermano.