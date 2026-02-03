Publicidad
El Hormiguero
Mika advierte sobre los riesgos de la inteligencia artificial en la música tras estrenar nuevo disco
En su paso por El Hormiguero, el artista Mika presentó su último trabajo y discutió el impacto de la inteligencia artificial en la industria musical, destacando la importancia del factor humano en la creación.
El cantante regresó al plató de El Hormiguero para hablar de su nuevo álbum y de su reciente experiencia como coach en La Voz, donde volvió a conectar con el público español. Durante la entrevista con Pablo Motos reflexionó sobre la influencia de la tecnología en el proceso creativo musical.
Mika apuntó que la inteligencia artificial puede producir composiciones rápidamente, pero advirtió que “la IA no tiene alma”, subrayando el papel esencial de las personas que trabajan detrás de la música.