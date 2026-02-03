Bahar enfrenta una decisión que podría poner en juego su futuro profesional

Bahar se halla ante uno de los casos más complejos de su trayectoria profesional: Elvan, embarazada por séptima vez, le suplica una ligadura de trompas durante su cesárea sin el consentimiento de su marido, consciente de que la ley se lo impide. La petición plantea a Bahar un dilema ético que pone en conflicto su ética médica con la empatía hacia una mujer agotada.

La paciente compara su vida con la de los animales de la granja, expresando una desesperación profunda por no tener descanso entre embarazos. Aunque ofrece incluso pagar por la operación en secreto, Bahar mantiene su postura profesional, subrayando las implicaciones legales y éticas de su decisión mientras reflexiona sobre las consecuencias humanas de su respuesta.