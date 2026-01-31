Publicidad
EL DESAFÍO
Patricia Conde supera barreras y marca 3:43 minutos en la apnea de El Desafío
La presentadora afrontó con determinación la temida prueba de apnea en la cuarta gala logrando una de las mejores marcas de la temporada.
Patricia Conde firmó una actuación impactante en El Desafío al aguantar 3:43 minutos bajo el agua sin respirar en la prueba de apnea, solo superada por Willy Bárcenas en el ranking de la temporada.
Durante los entrenamientos admitió dudas y nervios frente al reto, pero su capacidad para relajarse y seguir las indicaciones de su entrenador le permitió imponerse a sus propios límites y conquistar al jurado con su esfuerzo.