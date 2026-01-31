Patricia Conde supera barreras y marca 3:43 minutos en la apnea de El Desafío

Patricia Conde firmó una actuación impactante en El Desafío al aguantar 3:43 minutos bajo el agua sin respirar en la prueba de apnea, solo superada por Willy Bárcenas en el ranking de la temporada.

Durante los entrenamientos admitió dudas y nervios frente al reto, pero su capacidad para relajarse y seguir las indicaciones de su entrenador le permitió imponerse a sus propios límites y conquistar al jurado con su esfuerzo.