Andrés presiona a María con una amenaza de cárcel si no acepta la nulidad matrimonial

Andrés De la Reina ha puesto en jaque a María tras confesarle que sabe de su aventura con Gabriel y amenaza con denunciarla por adulterio si no accede a darle la nulidad matrimonial. María intenta justificar su comportamiento afirmando que fue un error, pero él ya no confía en sus palabras.

Frente a la posibilidad de ir a prisión, Andrés obliga a María a negociar con Mercader para desbloquear la nulidad, un trato en el que ella no parece tener margen de elección.