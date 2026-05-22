La Unión revoluciona Mask Singer con una actuación junto a Momia al ritmo de Lobo hombre en París

La máscara más misteriosa de la edición fue la encargada de poner el broche final a la gala con una versión de Lobo hombre en París junto a La Unión. El número llevó al plató a un viaje musical inspirado en los años ochenta y despertó la emoción del público presente.

Durante la actuación, Momia mostró una actitud rockera sobre el escenario mientras los investigadores coreaban la canción. El cierre provocó una gran ovación y dejó nuevas dudas sobre la identidad de la máscara tras una de las actuaciones más comentadas de la noche en Mask Singer.

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