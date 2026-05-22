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MASK SINGER
La Unión revoluciona Mask Singer con una actuación junto a Momia al ritmo de Lobo hombre en París
La semifinal de Mask Singer cerró con una actuación cargada de nostalgia en la que Momia compartió escenario con La Unión para interpretar uno de los grandes himnos del pop español.
La máscara más misteriosa de la edición fue la encargada de poner el broche final a la gala con una versión de Lobo hombre en París junto a La Unión. El número llevó al plató a un viaje musical inspirado en los años ochenta y despertó la emoción del público presente.
Durante la actuación, Momia mostró una actitud rockera sobre el escenario mientras los investigadores coreaban la canción. El cierre provocó una gran ovación y dejó nuevas dudas sobre la identidad de la máscara tras una de las actuaciones más comentadas de la noche en Mask Singer.
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