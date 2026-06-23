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PASAPALABRA
Unax Ugalde salva el duelo en el último segundo tras un divertido atasco con un clásico de Ana Belén
La Pista dejó uno de sus momentos más inesperados cuando Lluvia Rojo y Unax Ugalde reconocieron la canción, pero fueron incapaces de recordar correctamente su título.
La canción Agapimú puso contra las cuerdas a los dos invitados durante su enfrentamiento musical en Pasapalabra. Aunque Unax Ugalde identificó rápidamente el tema de Ana Belén, el actor no conseguía dar con el nombre exacto y fue encadenando respuestas equivocadas mientras avanzaba la cuenta atrás.
Cuando apenas quedaba un segundo, llegó el momento decisivo. Tras varios intentos y con la ayuda de un gesto inspirado en David, Unax logró recordar el título correcto y se llevó la victoria. El divertido intercambio de errores provocó las bromas de los presentes, incluida la ocurrencia de Luis Larrodera comparando la canción con Winny the Pooh.
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