Unax Ugalde salva el duelo en el último segundo tras un divertido atasco con un clásico de Ana Belén

La canción Agapimú puso contra las cuerdas a los dos invitados durante su enfrentamiento musical en Pasapalabra. Aunque Unax Ugalde identificó rápidamente el tema de Ana Belén, el actor no conseguía dar con el nombre exacto y fue encadenando respuestas equivocadas mientras avanzaba la cuenta atrás.

Cuando apenas quedaba un segundo, llegó el momento decisivo. Tras varios intentos y con la ayuda de un gesto inspirado en David, Unax logró recordar el título correcto y se llevó la victoria. El divertido intercambio de errores provocó las bromas de los presentes, incluida la ocurrencia de Luis Larrodera comparando la canción con Winny the Pooh.

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