El truco definitivo de Arguiñano para evitar manchas al limpiar alcachofas sorprende a los amantes de la cocina

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef explica que alimentos como alcachofas, nísperos o granadas pueden manchar la piel debido a sus pigmentos. Por eso comparte un truco infalible para limpiar las manos después de manipularlos, y recomienda aplicarlo también antes de empezar para crear una película protectora sobre la piel.

Arguiñano subraya que estas manchas son habituales y afectan incluso a quienes cocinan a diario. Su método permite evitar el oscurecimiento de uñas y dedos tras pelar alcachofas, facilitando la tarea y haciendo más cómoda la preparación de esta verdura tan presente en la cocina mediterránea.