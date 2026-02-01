Antena3
¿Uñas negras tras limpiar las alcachofas? Descubre el truco de Arguiñano para que esto no pase

Truco de cocina de Karlos Arguiñano

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

El truco definitivo de Arguiñano para evitar manchas al limpiar alcachofas sorprende a los amantes de la cocina

Karlos Arguiñano desvela un método sencillo y eficaz para impedir que las manos se ennegrezcan al manipular alcachofas y otros alimentos que tiñen la piel.

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef explica que alimentos como alcachofas, nísperos o granadas pueden manchar la piel debido a sus pigmentos. Por eso comparte un truco infalible para limpiar las manos después de manipularlos, y recomienda aplicarlo también antes de empezar para crear una película protectora sobre la piel.

Arguiñano subraya que estas manchas son habituales y afectan incluso a quienes cocinan a diario. Su método permite evitar el oscurecimiento de uñas y dedos tras pelar alcachofas, facilitando la tarea y haciendo más cómoda la preparación de esta verdura tan presente en la cocina mediterránea.

