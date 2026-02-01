Patricia Conde emociona en una impactante apnea y protagoniza una confesión que conmueve a la audiencia

En El Desafío, Patricia Conde logró 3:43 minutos en apnea, una marca que superó todas sus expectativas. Tras salir del agua, explicó entre lágrimas que “estaba pensando en mi abuelo”, evocando una anécdota que la ayudó a sacrificarse y concentrarse al máximo.

La presentadora recordó cómo él la animaba diciéndole “Olé mi boxeadora”, un mensaje que aplicó en la prueba para demostrar fortaleza y crecimiento personal. Su emocionante relato conmovió tanto al jurado como al público, que presenció uno de los momentos más intensos de la gala.