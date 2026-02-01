Agus y David afrontan una arriesgada decisión final en una remontada épica del concurso

En Atrapa un millón, Agus y David lograron llegar a la séptima pregunta tras quedarse con un solo fajo de 25.000 euros en la cuarta ronda, lamentando no poder dividir su apuesta en momentos clave. Su sueño de financiar un musical propio seguía vivo mientras avanzaban ronda a ronda.

Tras decantarse por la categoría de Historia, se enfrentaron a opciones insólitas como sudor de gladiador, cerumen de emperador y orina de esclavo para resolver la pregunta sobre ungüentos romanos. La tensión estalló al tener que apostar todo a una sola respuesta, jugando nuevamente un todo o nada.