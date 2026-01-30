Publicidad
El equipo de Manu logra en Pasapalabra un histórico triple de plenos en La Pista
Por primera vez en 2026, el equipo de Manu encadena tres plenos en La Pista, coronados con el clásico ‘La perla’ de Rosalía, confirmando un momento de brillo musical que suma segundos clave para El Rosco.
En el programa de Pasapalabra de este 29 de enero, el equipo de Manu consiguió un espectacular triplete de plenos en La Pista gracias a la actuación de Silvia Abascal, Jesús Olmedo y el propio concursante, sumando quince segundos para El Rosco.
Silvia Abascal reconoció a la primera el tema ‘La perla’ de Rosalía, mientras Jesús rindió homenaje en otro pleno, y Roberto Leal destacó que hacía tiempo que no se veía un hat‑trick de estas características en la prueba musical.