El equipo de Manu logra en Pasapalabra un histórico triple de plenos en La Pista

En el programa de Pasapalabra de este 29 de enero, el equipo de Manu consiguió un espectacular triplete de plenos en La Pista gracias a la actuación de Silvia Abascal, Jesús Olmedo y el propio concursante, sumando quince segundos para El Rosco.

Silvia Abascal reconoció a la primera el tema ‘La perla’ de Rosalía, mientras Jesús rindió homenaje en otro pleno, y Roberto Leal destacó que hacía tiempo que no se veía un hat‑trick de estas características en la prueba musical.