La llegada de Fernando Andina desata un giro decisivo y reabre los secretos que persiguen a Pablo Salazar

En Sueños de libertad, Fernando Andina debuta como Pablo Salazar, un empresario brillante que llega a la colonia acompañado de su mujer y sus hijos tras comprar las acciones de Joaquín Merino. “Me encanta mi personaje y mi familia”, afirma el actor, convencido de que su papel dará mucho juego en la historia.

Su llegada, marcada por una infidelidad previa, se complica cuando Marisol, su antigua amante, aparece inesperadamente. “No contaba con ella”, reconoce Andina, anticipando el conflicto que podría poner en riesgo su intento de empezar de cero y desestabilizar su vida familiar en Toledo.