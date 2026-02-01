Publicidad
Y AHORA SONSOLES
La sorprendente confesión de Isa revela el momento más inquietante de su trastorno nocturno
Isa relata uno de los episodios más insólitos de su sonambulismo, un trastorno que la ha llevado a situaciones inesperadas desde los 18 años y que todavía condiciona su día a día.
En Y ahora Sonsoles, Isa Caro explica que su sonambulismo comenzó cuando, con 18 años, le contaron que realizaba acciones mientras dormía. Desde entonces, ha protagonizado múltiples episodios llamativos, asegurando: “Yo no soy consciente de nada, me lo tienen que contar”.
Uno de los momentos que más la marcó ocurrió durante un viaje: “Una vez me desperté en el pasillo de un hotel y no sabía cómo había llegado allí”, recuerda. Atribuye estos episodios al estrés y al agotamiento, y aunque no existe cura, comenta que en ocasiones puede aliviarse con valeriana o melatonina.