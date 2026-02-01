La sorprendente confesión de Isa revela el momento más inquietante de su trastorno nocturno

En Y ahora Sonsoles, Isa Caro explica que su sonambulismo comenzó cuando, con 18 años, le contaron que realizaba acciones mientras dormía. Desde entonces, ha protagonizado múltiples episodios llamativos, asegurando: “Yo no soy consciente de nada, me lo tienen que contar”.

Uno de los momentos que más la marcó ocurrió durante un viaje: “Una vez me desperté en el pasillo de un hotel y no sabía cómo había llegado allí”, recuerda. Atribuye estos episodios al estrés y al agotamiento, y aunque no existe cura, comenta que en ocasiones puede aliviarse con valeriana o melatonina.