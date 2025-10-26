Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano
El truco de cocina que te salva el aperitivo aunque falte algún ingrediente
Joseba Arguiñano comparte cómo preparar una salsa brava casera en minutos, incluso si no tienes todos los ingredientes, ideal para acompañar unas patatas improvisadas.
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, Joseba mostró cómo hacer una salsa brava casera con ingredientes básicos y un truco infalible si falta alguno.
La receta incluye huevo, limón, pimentón, miel y especias, y se prepara en un momento. “Es perfecta para unas patatas fritas cuando llegan invitados por sorpresa”.