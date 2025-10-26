Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Arguiñano: el truco para hacer salsa brava casera aunque te falte algún ingrediente

Cocina abierta de Karlos Arguiñano

El truco de cocina que te salva el aperitivo aunque falte algún ingrediente

Joseba Arguiñano comparte cómo preparar una salsa brava casera en minutos, incluso si no tienes todos los ingredientes, ideal para acompañar unas patatas improvisadas.

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, Joseba mostró cómo hacer una salsa brava casera con ingredientes básicos y un truco infalible si falta alguno.

La receta incluye huevo, limón, pimentón, miel y especias, y se prepara en un momento. “Es perfecta para unas patatas fritas cuando llegan invitados por sorpresa”.

Antena 3» Vídeos