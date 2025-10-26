El truco de cocina que te salva el aperitivo aunque falte algún ingrediente

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, Joseba mostró cómo hacer una salsa brava casera con ingredientes básicos y un truco infalible si falta alguno.

La receta incluye huevo, limón, pimentón, miel y especias, y se prepara en un momento. “Es perfecta para unas patatas fritas cuando llegan invitados por sorpresa”.