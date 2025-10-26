Jaime Gutiérrez cierra una etapa inolvidable con una emotiva despedida

Jaime Gutiérrez se despide de Raúl, el chófer de los De la Reina en Sueños de libertad, agradecido por “ir conociéndolo en cada capítulo”.

El actor destaca su vínculo con Claudia y María, y confiesa: “Es una despedida triste, pero también bonita”, tras una historia que tocó el corazón de los espectadores.