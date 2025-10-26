Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Jaime Gutiérrez se despide de su personaje en Sueños de libertad: "Ir conociendo a Raúl en cada capítulo ha sido un regalo"

Sueños de libertad

Jaime Gutiérrez cierra una etapa inolvidable con una emotiva despedida

El actor se despide de Raúl, su personaje en Sueños de libertad, tras una intensa evolución marcada por el amor, los sueños y una conexión especial con el público.

Jaime Gutiérrez se despide de Raúl, el chófer de los De la Reina en Sueños de libertad, agradecido por “ir conociéndolo en cada capítulo”.

El actor destaca su vínculo con Claudia y María, y confiesa: “Es una despedida triste, pero también bonita”, tras una historia que tocó el corazón de los espectadores.

Antena 3» Vídeos