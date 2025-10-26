Publicidad
Sueños de libertad
Jaime Gutiérrez cierra una etapa inolvidable con una emotiva despedida
El actor se despide de Raúl, su personaje en Sueños de libertad, tras una intensa evolución marcada por el amor, los sueños y una conexión especial con el público.
Jaime Gutiérrez se despide de Raúl, el chófer de los De la Reina en Sueños de libertad, agradecido por “ir conociéndolo en cada capítulo”.
El actor destaca su vínculo con Claudia y María, y confiesa: “Es una despedida triste, pero también bonita”, tras una historia que tocó el corazón de los espectadores.